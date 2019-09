POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Polizei Vechta richtet Fachtagung zum Thema "Sicherheitsaspekte im kommunalen Raum" aus

Mit starken Kooperationspartnern im Landkreis Vechta das Thema Sicherheit gemeinsam anzugehen war das Ziel, das der leitende Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, am Montag, 09. September 2019 erreichen wollte. Hierzu wurden der Landrat, die Bürgermeisterin und Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter aus den Ordnungsämtern, den Bereichen Stadtplanung, Bauordnung, Landschaftsplanung und der Wissenschaft zur Fachtagung mit dem Thema "Sicherheitsaspekte im kommunalen Raum" in das Kreishaus in Vechta eingeladen. Nach einem Impulsreferat durch den leitenden Polizeidirektor Andreas Sagehorn moderierte Polizeirat Jens Werner durch mehrere Fachvorträge zu den Themen "Sicherheitsmentalitäten im ländlichen Raum", "Städteplanerische Faktoren für ein positives Sicherheitsempfinden" sowie "Elektromobilität im Einsatzbereich der Polizei / Potentiale für Feuerwehren und Rettungsdienste - Auswirkungen für die Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste - heute und morgen". Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer anregenden Podiumsdiskussion zum Thema "Voraussetzungen für eine erfolgreiche Präventionsarbeit". Die Referentinnen und Referenten Frau Dr. Daniela Klimke (Professorin an der Polizeiakademie Niedersachen im Bereich Kriminalwissenschaften), Herr Polizeihauptkommissar Nils Allendorf (verfasste Masterarbeit zum Thema Sicherheitsmentalitäten im ländlichen Raum), Frau Dr. Anke Schröder (Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit/KURBAS im LKA Niedersachsen), Herr Kreisrat Holger Böckenstette (Leiter Dezernat III/ u.a. Rechtsamt, Amt für Ordnung und Straßenverkehr sowie Amt für Bauordnung und Immissionsschutz) und der leitende Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, nahmen an der Podiumsdiskussion teil und gingen dabei auch auf Fragen aus dem Fachpublikum ein. Jens Werner zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden: "Neben den außerordentlich bereichernden Fachvorträgen war es vor allem der informelle, persönliche Austausch, der mich zuversichtlich für die Zukunft stimmt. Ich möchte betonen, dass die Zusammenarbeit mit allen Kommunen sehr gut und vertrauensvoll erfolgt. In der Regel erfolgt ein derartiger Austausch aber anlassbezogen. Mir erscheint es daher wichtig, dass wir als Polizei in einen strukturierten und regelmäßigen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen eintreten, um die Sicherheitslage für den Landkreis Vechta weiterhin positiv zu beeinflussen und dies verstehe ich ausdrücklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe." Es ist beabsichtigt im nächsten Jahr zu einem Koordinierungstreffen unter Beteiligung der genannten Akteure einzuladen, um die Zusammenarbeit weiter mit Leben und Inhalten zu füllen. Es ist vorgesehen, dass die weiteren Austauschtreffen in jedem Jahr in einer anderen Kommune im Landkreis Vechta stattfinden. Die Polizei Vechta übernimmt hierbei eine Koordinierungsfunktion.

