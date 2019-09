Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw beschädigt

In der Zeit von Montag, 09. September 2019, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 10. September 2019, 07.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines Pkw, Nissan ein, der am Dominikanerweg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 10. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw die Lindenstraße in Richtung der Straße Am Freibad und kam hier ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen vor einem Wohnhaus geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Goldenstedt - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10. September 2019 befuhr ein 37-jähriger Visbeker gegen14.56 Uhr mit seinem Ford den Moosweg in Varenesch und wollte an der Einmündung zur Barnstorfer Straße nach links in Richtung Goldenstedt abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 48-Jährigen aus Barver, der mit einem Mitsubishi unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Beifahrerin in dem Mitsubishi, eine 44-Jährige aus Barver leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Damme - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, 10. September 2019, um 15.00 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Damme die Robert-Bosch-Straße mit einem Lkw und bog nach links ab. Hierbei missachte er die Vorfahrt eines von links kommenden 63-jährigen Leichtkraftradfahrers aus Lengerich, der die Hunteburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Leichtkraftradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell