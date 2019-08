Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wilgartswiesen

B 48 - Schwer verletzter Motorradfahrer

Wilgartswiesen (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2019, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die B 48 vom Annweilerer Forsthaus kommend in Richtung Johanniskreuz. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in ein entgegenkommendes Auto. Hierbei zog sich der Motorradfahrer mehrere Verletzungen zu, welche einen Transport mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik notwendig machten. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

