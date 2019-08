Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Auto beschädigt mehrere Hausfassaden

Jockgrim (ots)

Am Sonntag, dem 18.08.2019, um 08.05 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Wörth. In der Linkskurve vor der Kirche verlor er aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in die Sackgasse des Hinterstädtels. Dort kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte ein Wohnanwesen wodurch sich das Fahrzeug drehte und an vier weiteren Hausfassaden Schäden verursachte, bis es zum Stillstand kam. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Total- schaden, der auf etwa 30000 Euro geschätzt wird. Die Schäden an den Hausfassaden wurden mit etwa 15000 Euro beziffert. Das Auto musste abgeschleppt werden.

