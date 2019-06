Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Streitigkeiten; Motorradfahrer schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Einbruch in Fitnessstudio

In ein Fitnessstudio in der Carl-Zeiss-Straße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise in die Räume des Studios, wo er sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum verschaffte. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er die Behältnisse und machte sich anschließend mit Bargeld, das er gefunden hatte, aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (jw)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz

Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am späten Sonntagabend zum Bahnhofsvorplatz ausrücken. Gegen 23.45 Uhr war es dort aus noch ungeklärten Gründen zwischen zwei Gruppen von insgesamt neun Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 26 Jahren, die teilweise erheblich alkoholisiert waren, zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Diese mündeten schnell in eine handfeste Keilerei, bei der auch von zwei Personen Messer mitgeführt worden sein sollen. Der Streit konnte schnell geschlichtet werden, wobei gegen einen der Aggressoren Pfefferspray eingesetzt werden musste. Eine 19-Jährige und ein 21-Jähriger mussten anschließend ihre Blessuren ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Messer wurden nicht gefunden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine Motoradfahrerin ist am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B 296 schwer verletzt worden. In Fahrtrichtung Tübingen hatte sich zwischen Ammerbuch und Unterjesingen im morgendlichen Berufsverkehr ein Stau gebildet. Der 37-jährige Lenker eines VW Golf entschloss sich daraufhin zu wenden und scherte trotz durchgezogener Linie hierzu nach links aus. Eine ebenfalls 37 Jahre alte Motorradfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in dieselbe Richtung an der stehenden Fahrzeugkolonne links vorbeifuhr, konnte trotz einer Ausweichbewegung eine Kollision ihrer Honda mit dem VW nicht verhindern und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ihre Maschine wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden dürfte 2.000 Euro betragen. Die Bundesstraße war bis etwa neun Uhr gesperrt. (ak)

