Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Leichtverletzte bei Karambolage auf der Landstraße 540

Berg (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, dem 18.08.2019, um 12.35 Uhr befuhren vier Autos und ein Kleintransporter hintereinander die Landstraße 540 aus Richtung Frankreich kommend in Fahrtrichtung Hagenbach. Der Fahrer des ersten Autos beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 22 in Richtung Büchelberg abzubiegen, musste aufgrund Gegenverkehrs allerdings anhalten. Zwei der nachfolgenden Autos mussten stark abgebremsen und hielten an. Der Fahrer des Kleintrans- porters sowie der ihm nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr anhalten und schoben die stehenden Fahrzeuge aufeinander. Zwei der Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Vier der Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell