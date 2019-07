Polizeipräsidium Ulm

Von Sonntag auf Montag versuchte ein Unbekannter in Ulm in ein Gebäude einzubrechen.

Gegen 00.30 Uhr ging der Unbekannte auf ein Gelände in der Hans-Lorenser-Straße. Dort soll er laut Polizeiangaben an einem Gebäude eine Scheibe eingeschlagen haben. Die Alarmanlage löste aus, weshalb der Einbrecher wohl geflüchtet sein dürfte. Beute machte er nicht, ließ aber Sachschaden in noch unbekannter Höhe zurück.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

