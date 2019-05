Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 03:20 Uhr in Ludwigshafen-Maudach in der Breite Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug des geflüchteten Unfallverursachers um einen grauen/silbernen Skoda Octavia mit einem größeren Schaden im Heckbereich sowie einem fehlenden Brems-/Rücklicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich an die Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen (Tel.: 0621/9632122).

