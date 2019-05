Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 03.05.2019, gegen 15:05 Uhr, befuhr ein männlicher 31-jähriger PKW-Fahrer die Auffahrt der B37 (Yorkstraße) in Ludwigshafen in Fahrtrichtung Mannheim. Im Übergangsbereich der Auffahrt zur B37 standen verkehrsbedingt drei weitere Fahrzeuge um auf die B37 einzufädeln. Der Unfallverursacher verkannte die Situation, fuhr auf den letzten der stehenden Wagen auf und schob dabei die Fahrzeuge ineinander. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeugführer sowie ein Fahrzeuginsasse wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

