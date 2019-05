Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 41-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (02.05.2019) gegen 15.45 Uhr meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dass ein Mann mehrere PKW in der Industriestraße anhalten würde und versuche in diese einzusteigen. Als die Polizei vor Ort erschien, um ihn zu kontrollieren, versuchte der Mann zu flüchten. Die Polizei konnte ihn schließlich nach fußläufiger Verfolgung einholen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann heftig. Die Polizei setzte daraufhin das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) ein. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 41-Jährige wurde anschließend dem kommunalen Vollzugdienst übergeben.

