Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW verliert Container

Ludwigshafen (ots)

Einer mit Schrott beladener LKW verlor heute (02.05.2019) im Bereich der Pasadenaalle einen Container mit Schrott. Der LKW war gegen 12 Uhr auf der Lorientallee in Richtung Pasadenaallee unterwegs, als er an der Kreuzung Lorientallee / Pasadenaalle rechts in Richtung Heinigstraße abbog. Hierbei verlor der LKW einen Container mit Schrott. Während den Bergungsmaßnahmen musste die Pasadenaallee / Lorientallee kurzfristig gesperrt werden. Es wurden keine Personen verletzt. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

