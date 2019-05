Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Schlichter durch Schreckschusswaffe verletzt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch geriet ein 27-jähriger Wohnsitzloser in einer Gaststätte in der Maudacher Straße mit einer anderen Personengruppe in Streit, welcher sich im weiteren Verlauf vor die Gaststätte verlagerte. Hier zog der 27-jährige Bulgare eine Schreckschusswaffe und bedrohte damit seine drei Kontrahenten. Als der ebenfalls 27-jährige Landsmann schlichten wollte, schoss ihm der Beschuldigte aus kurzer Distanz in die Hand. Der Geschädigte erlitt eine Fleischwunde, welche ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beschuldigte flüchtete zunächst, stellte sich jedoch später der Polizei. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun im Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

