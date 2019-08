Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Auffahrunfall nach Pedalverwechslung

Wörth am Rhein (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr am Sonntag, dem 18.08.2019, mit ihrem Fahrzeug die B 9 aus Richtung Kandel kommend in Fahrtrichtung Frankreich. Am Ende der Geschwindig- keitsbegrenzung auf 70 km/h wollte sie ihr Fahrzeug beschleunigen und betätigte hierbei versehentlich das Bremspedal. Das Auto wurde so stark abgebremst, dass ein nachfolgender 44-jähriger Autofahrer nicht mehr reagieren konnte und auffuhr. Bei dem Aufprall verletzte sich sein 18-jährige Beifahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

