Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Einbruch mit Täterkontakt

Jockgrim (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses teilte der Polizeiinspektion Wörth am Samstag, dem 17.08.2019, gegen 23.30 Uhr, mit, dass in ihr Wohnanwesen in der Daimlerstraße eingebrochen wurde. Sie war nach Hause gekommen und hatte Sichtkontakt zu dem Einbrecher, der aus einem Fenster sprang und Richtung Bürgerpark davonlief. Nach kurzer Verfolgung verlor sie den jungen Mann, der als etwa 18-20 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren mit Undercut schmalem Gesicht beschrieben wurde, aus den Augen verloren. Er trug eine rot karierte Jacke. Eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes führte nicht zum Auffinden des Täters. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der Täter über ein Kellerfenster gewaltsam in das Anwesen eingedrungen war. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

