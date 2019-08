Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren unter Drogeneinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots)

Donnerstag, 01.08.2019, 11:00 Uhr

An der Kreuzung Dalheimer-Weg und Albert-Schweitzer-Straße wird ein 37-jähriger PKW-Fahrer durch Polizeibeamte in eine Verkehrskontrolle geleitet. Während der Kontrolle können Anzeichen von Drogeneinfluss festgestellt werden. Ein Verhaltenstest verstärkt den Verdacht. Der freiwillige Urintest reagiert positiv auf das Betäubungsmittel THC. Der Fahrer wird mit auf die Dienststelle genommen, um eine Blutprobe zu entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell