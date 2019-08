Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schmuckdiebstahl aus Juweliergeschäft

Mainz-Altstadt (ots)

Donnerstag, 01.08.2019, 13:48 Uhr

Eine derzeit unbekannte Person betritt einen Schmuckladen in der Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Verkaufspersonal im Hinterzimmer. Als ein Verkäufer nach der Person sehen will, hat diese den Verkaufsraum bereits verlassen. Im Anschluss muss der Verkäufer erkennen, dass etwa 18 Ringe aus Silber mit teilweise goldfarbenem Überzug, aus einer Ausstellungs-Vitrine fehlen. Es handelt sich um Vorzeigeware wonach der Schaden in einem mittleren, vierstelligen Betrag liegt. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

