Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren unter Drogen

Mainz (ots)

Mittwoch, 31.07.2019, 20:08 Uhr bis 20:13 Uhr

Ein Mitteiler berichtet, dass ein PKW auf einem Tankstellengelände in der Kreuzstraße stehe und die 34-jährige Fahrerin augenscheinlich unter Einfluss von Drogen wäre. Die Fahrerin kann kontrolliert werden. Sie gibt an, am Vortag wegen ihrer Migräne einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogentest reagiert positiv auf das Betäubungsmittel THC. Die Betroffene wird mit auf die Dienststelle genommen, um eine Blutprobe zu entnehmen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

