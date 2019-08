Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisste Seniorin lebend aufgefunden

Reutlingen (ots)

Bempflingen (ES):

Ergänzung zur Pressemeldung vom 16.08.2019, 9.25 Uhr

Die seit Donnerstagabend vermisste, 81-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Bempflingen lebend aufgefunden worden. Ein Bürger entdeckte gegen 14.15 Uhr die leicht unterkühlte und entsprechend geschwächte, aber bei Bewusstsein befindliche Frau zufällig bei Arbeiten in seinem Garten hinter einer Hütte zwischen Hecken liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (ak)

