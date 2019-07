Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Heiße Asche im Müllbeutel verursacht Pkw-Brand

Bretten (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagnachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Pkw-Brand in der Brettener Hirschstraße aus. Glücklicherweise konnte der offenbar durch einen im Fahrzeugnahbereich abgestellten Müllbeutel mit heißer Asche ausgelöste Brand durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

