Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Einer 73-jährigen Frau wurde am 03.06.2019 beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Sickingerhöhstraße die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen. In der Geldbörse befand sich neben persönlichen Dokumenten auch ein zweistelliger Bargeldbetrag. Die Tat ereignete sich zwischen 08:50 Uhr und 10:00 Uhr. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im genannte Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Lebensmitteldiscounter gemacht haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell