Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 03.06.19, gegen 09.40 Uhr ereignete sich in der Marienstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Eine 84-jährige Frau befuhr die Marienstraße in Richtung Winzler Straße. Am rechten Fahrbahnrand der Marienstraße stand ein Fahrzeug. Verkehrsbedingt musste die Frau mit ihrem PKW hinter diesem Fahrzeug, einem rostbraunen PKW anhalten. Vermutlich übersah der Fahrer die dahinter wartende, stieß zurück und kollidierte mit dem PKW der Frau. Ihr Fahrzeug wurde dadurch im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Es kam zu einem kurzen Gespräch der beiden Unfallbeteiligten, dann flüchtete der Unfallverursacher ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte konnte ihn wie folgt beschreiben: ca. 55 Jahre alt, dunkelblonde, grau melierte, leicht gelockte Haare, kräftige Figur, ca. 160cm groß. Wer im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell