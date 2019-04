Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schlägerei am Bahnhof

Berlin-Mitte (ots)

In der Nacht zu Samstag nahmen Bundespolizisten am Bahnhof Alexanderplatz sechs Männer vorläufig fest, nachdem diese in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sind.

Gegen 2 Uhr beobachteten Einsatzkräfte der Bundespolizei, wie sechs Afghanen im Alter von 18 bis 28 Jahren aus noch ungeklärter Ursache erst in eine verbale Auseinandersetzung gerieten und im Anschluss mit Fäusten aufeinander einschlugen. Die Beamten trennten die beiden rivalisierenden Dreiergruppen. Verletzt wurde bei der Schlägerei niemand.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, erteilten die Bundespolizisten den Angreifern einen Platzverweis. Dies nahm ein 26-Jähriger zum Anlass, um mit seinem Kopf gegen eine Wand zu schlagen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete gegen alle Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

