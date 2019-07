Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, versuchter Einbruch am Montag

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter wollten am Montagnachmittag (08.07.2019) in ein Wohnhaus am Teutoblick einbrechen. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr begaben sie sich auf das Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses. Auf der Terrasse öffneten sie die Zugangstür und wollten danach die Räume betreten. Dabei löste eine Alarmanlage aus. Die Diebe flüchteten scheinbar sofort, ohne etwas erbeutet zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den versuchten Einbruch aufmerksam geworden sind. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

