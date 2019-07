Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand

Rheine (ots)

Am Sonntag (07.07.), gegen 09.30 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sentkersweg gerufen worden. In einer Wohnung war im Badezimmer ein Brand ausgebrochen. Bei dem Versuch den Brand zu löschen und Haustiere in Sicherheit zu bringen, wurde die Wohnungsinhaberin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war fahrlässiges Handeln brandursächlich.

