POL-ST: Ladbergen, Lengerich, Altenberge, Hörstel, Emsdetten, Verkehrsgeschehen vom Wochenende

Ladbergen, Lengerich, Altenberge, Hörstel, Emsdetten (ots)

Ort: Ladbergen, Goethestraße/Schillerstraße Zeit: Samstag, 06.07.2019, 18.10 Uhr An der Rechts vor Links-Einmündung kam es zur Kollision zwischen einem PKW und einem aus der Schillerstraße kommenden Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer aus Ladbergen erlitt schwere Verletzungen. Der Schaden am Rad beträgt etwa 100 Euro. Der Schaden am PKW des 35-jährigen Ladbergeners liegt bei cirka 1.000 Euro.

Ort: Altenberge, Hohenhorst Zeit: Samstag, 06.07.2019, 15.10 Uhr Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Münster verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und dem Strauchwerk. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Münsteraner Krankenhaus.

Ort: Lengerich, Bahnhofstraße Zeit: Samstag, 06.07.2019, 19.00 Uhr Bei der Polizei wurde eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Das flüchtige Fahrzeug konnte angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Es ergab sich der Verdacht auf Alkoholgenuss, der durch einen Test bestätigt wurde, fast zwei Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Ort: Hörstel, Ostenwalder Straße Zeit: Samstag, 06.07.2019, 00.30 Uhr Eine Autofahrerin ist auf der Ostenwalder Straße kontrolliert worden. Ein Alkoholtest bei der 20-Jährigen verlief positiv.

Ort: Emsdetten, Grevener Damm Sonntag, 07.07.2019, 04.45 Uhr Eine 27-jährige Emsdettenerin fiel aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Die Fahrradfahrerin wurde angehalten. Ein Alkoholtest verlief positiv, mit etwa 1,8 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

