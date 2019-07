Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand

Neuenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (05.07.), gegen 15.00 Uhr, ist die Polizei zu einem Waldstück am Schwarzen Weg in St. Arnold gerufen worden. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Jugendliche vom Einsatzort. An einer Bauruine in dem Waldstück lag auf dem Waldboden ein qualmender angekokelter großer Ast. Wegen der Trockenheit wurde die Feuerwehr gerufen und die Brandstelle vorsichtshalber abgelöscht. Die eingesetzten Beamten konnten die Personalien der 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen aus Neuenkirchen und Rheine ermitteln. Die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt.

