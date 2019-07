Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und zwei Fahrradfahrern, der sich am Dienstag (02.07.2019), gegen 18.05 Uhr, auf der Kolpingstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Motorradfahrer befuhr die Kolpingstraße in Richtung Ostwall und kollidierte dort mit einem 41-jährigen Fahrradfahrer und dessen 9-jährigen Sohn. Der 41-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ohne anzuhalten, entfernte sich der Motorradfahrer vom Unfallort. Es soll sich hierbei um ein großes schwarzes Sportmotorrad gehandelt haben. Der Fahrer war korpulent, bekleidet mit einer dreiviertel Jeans, einem rot karierten Hemd und trug einen schwarzen Helm. Die Frontscheibe des Motorrades blieb am Unfallort zurück. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

