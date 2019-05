Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker - Dienstag, 28. Mai 2019, zwischen 01.20 Uhr und 01.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Dienstag zwischen 01.20 und 01.30 Uhr kam es zu in Nörten-Hardenberg zu einem Einbruch in den EDEKA-Markt am Klosteracker. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten dabei Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Einbrecher brachen eine Seitentür auf und begaben sich in den Kassenbereich des Einkaufmarktes. Hier entwendeten sie aus den Tabakwarenauslagen sämtliche losen Zigarettenschachteln. Der Einbruchsdiebstahl dauerte insgesamt nicht länger als 2 Minuten.

An den Regalböden und der Seitentür entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, am Dienstag zwischen 01.20 Uhr und 01.30 Uhr auf dem Gelände oder in der Nähe des Einkaufsmarktes auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Kripo in Verbindung zu setzen.

