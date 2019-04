POL-PPWP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Polizeipräsidium Westpfalz

Das Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" stand im Mittelpunkt von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet am Donnerstag. Vom Nachmittag bis in den Abend hinein wurden mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik an vier verschiedenen Kontrollstellen die Verkehrsteilnehmer unter die Lupe genommen.

Parallel gab es von 14.30 bis 16.30 Uhr Kontrollen am Elf-Freunde-Kreisel sowie in der Mannheimer Straße. Von 18 bis 20.15 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr in der Mainzer Straße stadtauswärts sowie an der Waschmühle ins Visier.

Was das Schwerpunktthema der Kontrollen betraf, konnten die Einsatzkräfte den Verkehrsteilnehmern ein Lob aussprechen - es wurden keine Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Allerdings gab es einiges in Sachen Ablenkung und Anschnallpflicht zu "meckern".

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 134 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden 34 "Gurtmuffel" erwischt, die nicht angeschnallt waren. In sechs Fällen waren Kinder, die im Auto mitfuhren, nicht richtig gesichert. Mit dem Handy am Ohr erwischten die Einsatzkräfte insgesamt zehn Fahrerinnen und Fahrer. Auf sie kommen die entsprechenden Verwarnungen und Anzeigen zu. Darüber hinaus mussten die Beamten in sechs Fällen die Ladungssicherung beanstanden und 19 Mängelberichte ausstellen. | cri

