Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnung lüften hilft nicht - Anzeige!

Kaiserslautern (ots)

Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einem Mann aus dem Stadtgebiet einen Besuch abgestattet. Bevor der 45-Jährige die Polizisten in seine Wohnung ließ, bat er um einen "Moment" - doch dieser genügte nicht, um das zu vertuschen, was er gerne vor den Ordnungshütern verheimlicht hätte: Als die Beamten die Wohnung betraten, hing in den Räumen ein sehr verräterischer Geruch nach Marihuana.

Offenbar hatte der Mann gerade einen Joint geraucht, als es an der Tür klingelte. Daraufhin hatte er den Joint wohl schnell ausgedrückt und das Wohnzimmer gelüftet, bevor er die Tür öffnete. Doch das half nicht wirklich, denn der Geruch war immer noch sehr präsent...

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume fanden die Beamten dann auch den angerauchten Joint, außerdem ein Tütchen mit Amphetamin sowie eine Feinwaage. Der 45-Jährige räumte ein, dass es sich um seine Sachen handelt und er gelegentlich Drogen konsumiere. Die Betäubungsmittel und die Waage wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Was den ursprünglichen Grund des "Besuchs" der Polizisten bei dem 45-Jährigen betraf: Durch die Zahlung der gerichtlich verhängten Geldstrafe konnte der Mann eine Verhaftung noch einmal umgehen. Die Fahndung wurde gelöscht. | cri

