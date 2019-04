Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eigene Wohnung verwüstet

Kaiserslautern (ots)

Weil er in seiner Wohnung randalierte, hat die Polizei einen Mann über Nacht in Gewahrsam genommen. Die Streife war am späten Mittwochabend zu der Adresse im nördlichen Stadtgebiet gerufen worden, wo der 32-Jährige eine Holzkommode zerschlagen sowie Stühle, Matratze und sonstiges Mobiliar umher geworfen hatte.

Weil der Mann erheblich alkoholisiert war und sein aggressives Verhalten sich nicht änderte, wurde er mitgenommen und nach Rücksprache mit einem Arzt in einer Zelle untergebracht. Der Grund seines "Ausrasters" konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Zu Straftaten kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. | cri

