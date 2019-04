Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand verursacht hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind bei einem Brand in einem Wohnblock im Asternweg die Wohnungen in zwei Anwesen zerstört worden.

Der Brand brach aus bislang ungeklärten Gründen etwa um 2 Uhr aus. Nach kurzer Zeit standen die beiden vierstöckigen Häuser bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Anwesen verhindern. Dennoch brannten insgesamt 16 Wohnungen aus und sind nicht mehr bewohnbar.

Die Rettungskräfte evakuierten auch die umliegenden Wohnungen. Insgesamt wurden 45 Personen in Sicherheit gebracht. Sieben Erwachsene und vier Kinder kamen in eine Notunterkunft. Andere verbrachten die Nacht bei Bekannten.

Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht genau fest. Er wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist mit einem Gutachter am Brandort. Es wird nachberichtet. |mhm

