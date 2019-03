Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Jugendliche werfen Plakat auf fahrendes Auto

Pforzheim (ots)

Eine Gruppe Jugendliche griff am Dienstagabend gefährlich in den Straßenverkehr ein. Gegen 18.30 Uhr rissen sie in der Christophallee Höhe Nordstadtbrücke ein Plakat mitsamt der Holzplatte von einem Laternenmast und warfen es auf ein vorbeifahrendes Auto. Glücklicherweise kam es in der Folge zu keinem Unfall. Das Fahrzeug wurde allerdings beschädigt. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen auf der Güterstraße in westliche Richtung. Kurz darauf sollte eine Jugendgruppe in der Nordstadt kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizei rannte eine der Personen sofort davon, konnte aber in Höhe des Landratsamtes gefasst und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen konnte ein Päckchen Marihuana aufgefunden werden. Ob er an dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beteiligt war, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/1863211 in Verbindung zu setzen.

