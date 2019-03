Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Nagold - Elektro-Pkw überschlägt sich nach Überholvorgang

Nagold (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es auf der B 463, Höhe "Pfrondorfer Mühle" zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Wildberg zwei Fahrzeuge. Als er wieder nach rechts einscherte, übersteuerte er seinen Pkw, lenkte deshalb gegen und fuhr links in die Böschung. In der Folge überschlug er sich und kam auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Durch das Überholmanöver und den daraus resultierenden Verkehrsunfall wurden zwei Pkw-Führer des Gegenverkehrs gefährdet, der Unfallverursacher wurde verletzt. Wie schwerwiegend seine Verletzungen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. An dem Elektro-Fahrzeug (VW Lupo) entstand ein Totalschaden.

