Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugin verhindert Diebstahl und wird bespuckt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße abgespielt hat. Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte gegen 19.20 Uhr ein Mann in Höhe eines Supermarktes eine Frau zu bestehlen. Eine Zeugin bemerkte dies jedoch und ging dazwischen. Daraufhin wurde sie vom Täter bespuckt und beleidigt. Dies wiederum wurde von einem weiteren Zeugen beobachtet, der einschritt, um der 33-jährigen Frau zu Hilfe zu kommen.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife machten sich sowohl der Täter als auch das Opfer aus dem Staub. Sie konnten bei der Suche in der Umgebung nirgends mehr gesichtet werden.

Beim Opfer soll es sich um eine Frau ohne festen Wohnsitz handeln. Von ihr liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Ein Mann Anfang 20 und etwa 1,70 Meter groß, mit südländischem Aussehen; seine Haare hatte er zum Zopf gebunden. Bekleidet war er mit einer sogenannten Bomberjacke, darunter trug er einen Kapuzenpullover; an den Füßen hatte er Turnschuhe der Marke "Nike".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell