POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Diskothek

Ludwigshafen (ots) - Am 01.07.2018 gegen 08.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einer Diskothek in der Bahnhofstraße eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter stahlen mehrere Küchengeräte (acht Industriekühlschränke, eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, einen Herd) sowie die gesamte Lichttechnik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

