Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstagabend, 17.08.19, konnten nach einem Zeugenhinweis drei jüngere männliche Personen an der ehemaligen Prince-Rupert-School in Rinteln am Wilhelm-Busch-Weg von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden, als sie dabei waren mit Steinen mehrere Fensterscheiben einzuwerfen. Da zwei Personen noch nicht volljährig waren, wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf geschätzt 500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell