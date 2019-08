Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Eystrup (ots)

(beh) Am Samstag den 17.08.2019 in der Mittagszeit, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem Netto-Parkplatz einen dort geparkten schwarzen Audi A6. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin unerlaub vom Unfallort. Um Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Hoya wird gebeten.

