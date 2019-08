Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dieb übersieht Geldbörse

Bückeburg (ots)

(ma)

Anstatt einer lohnenden Beute, ist ein Autoaufbrecher nun im Besitz einer schwarz-roten Schwimmtasche mit einem Damenbikini und einem Badetuch.

Das aufgebrochene Fahrzeug, ein Pkw Citroen, stand gestern in der Zeit von 17.15 bis 18.00 Uhr auf dem Parkplatz am Gevattersee. In dieser Zeit wurde eine hintere Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen und die Schwimmtasche entwendet.

Das im Auto liegende Portemonnaie wurde vom Täter übersehen.

