Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Schönecken

Schönecken (ots)

Prüm, 31.März 2019 -----------------------------------------------------------

In der Nacht von Freitag, 29.03.2019 auf Samstag, 30.03.2019, haben bisher unbekannte Täter durch Graffiti mehrere Hauswände, Hinweisschilder, ein Garagentor sowie ein Fahrzeug verunstaltet. Die Tatorte befinden sich in den Straßen Hinter Isabellen, Hühnerbach, Alte Bitburger Straße und In der Treft in Schönecken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

