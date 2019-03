Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Zell (ots)

Am 30.03.2019 gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L103, bei Bad Bertrich, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Motorradfahrer. Der Fahrer kam in einer Linkskurve, ohne Fremdeinwirkung, zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Dabei zog er sich einen offenen Trümmerbruch am rechten Unterschenkel zu. Die L103 musste zeitweise, wegen der Landung eines Rettungshubschraubers, voll gesperrt werden. Der Verunfallte wurde anschließend in das Krankenhaus nach Wittlich geflogen und dort operiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542/9867-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell