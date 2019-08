Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Waffenbeschlagnahme nach Bedrohung von Mitarbeitern der Samtgemeinde Rodenberg

Rodenberg, Lauenau (ots)

(Ar.) Am Dienstag, dem 13.08.2019 erstatteten zwei Mitarbeiter der Samtgemeinde Rodenberg Anzeige bei der Polizei. Beide waren in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Verwaltung nach bereits seit mehreren Jahren andauernden Streitigkeiten mit einem 76jährigen Lauenauer wiederholt von diesem bedroht worden. Da sich der Beschuldigte zudem als Jäger im Besitz mehrerer Jagdwaffen befindet, beantragte die Polizei umgehend einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss beim zuständigen Amtsgericht Stadthagen. Der Beschluss wurde bereits am Folgetag vollstreckt und die Waffen beschlagnahmt. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Bzgl. seiner waffenrechtlichen Erlaubnisse erfolgen weitere Maßnahmen durch die zuständige Waffenbehörde beim Landkreis Schaumburg. Seine Waffen wird er so bald nicht zurückerhalten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Drohungen gleich welcher Art gegenüber Vertretern der öffentlichen Verwaltung bzw. auch anderen Amtsträgern im Zusammenhang mit deren dienstlicher Aufgabenerfüllung in keinem Fall toleriert werden und die Verursacher mit konsequenten und drastischen Maßnahmen rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell