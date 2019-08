Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichendiebstahl vor dem Hasseler Pfarrhaus

Hassel (ots)

(opp) Am Dienstag, 13.08.2019, in der Zeit von 08:00 bis 12:30 Uhr, kam es in Hassel auf der gemeinsamen Parkfläche des Pfarrhauses und der Kindertagesstätte "Spatzennest" zu einem Diebstahl an einem dort abgestellten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter entnahm das hintere Kennzeichen aus der Klipphalterung eines dort geparkten braunfarbenen Pkw. Von dem Kennzeichen wurden anschließend die Siegel entfernt. Das so beschädigte Kennzeichen wurde in Tatortnähe an der Kirchstraße wieder aufgefunden. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen an geparkten Fahrzeugen im Bereich des Pfarrhauses und der Kindertagesstätte bemerkt,vielleicht sogar bei der Tatausführung? Hinweise werden an das Polizeikommissariat Hoya unter 04251/93464-0 erbeten.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell