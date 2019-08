Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- "Gelbe Füße" für mehr Sicherheit

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstag enden auch in Niedersachsen die Sommerferien und für viele Erstklässler beginnt das "Abenteuer" Schule. Die Polizei unterstützt die Bemühungen für mehr Verkehrssicherheit auf den Fußwegen der Schulanfänger unter anderem mit der Aktion "Gelbe Füße". Mit der Markierung werden die aus polizeilicher Sicht geeignetsten Querungsstellen im Bereich von Grundschulen gekennzeichnet. In der vergangenen Woche waren die Verkehrssicherheitsberaterin Nicole Schuster und der Kontaktbeamte Volker Conrad, beide von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, im Bereich der Alpheideschule unterwegs und brachten Markierungen an. "Gerade an dieser Schule war es uns wichtig," so Nicole Schuster," Hier sind diverse Umbau und -gestaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, die zu erheblichen Veränderungen für Verkehrsteilnehmer geführt haben." Im Dürerring gilt ein absolutes Haltverbot, dafür ist am Exerzierplatz, in Höhe des dortigen Altenheims, eine Elternhaltestelle eingerichtet worden. Diese Bring - und Abholzone ist speziell für die Eltern eingerichtet, die ihre Kinder mit dem Auto bringen oder abholen. In den USA sind solche Zonen bereits sehr verbreitet und unter dem Begriff "Kiss and Ride-Zone" oder "Kiss and Go-Zone" bekannt. Die eingerichteten Haltverbote werden vom Ordnungsamt sowie der Polizei überwacht und Verstöße mit Verwarngeldern geahndet. "Geben Sie Ihren Kindern die Möglichkeit, sich Verständnis für den Straßenverkehr und Regeln anzueignen und lassen sie sie auf den sichern Wegen auf den letzten Metern noch ein wenig frische Luft atmen," appelliert die Verkehrssicherheitsberaterin an die Eltern aller Schulkinder." Das fördert auch die morgendliche Denkfähigkeit!" Den Schulen empfiehlt sie, die Eltern bereits frühzeitig über richtiges Verhalten im Bereich der Grundschulen zu informieren. Dafür bietet sich die Verkehrssicherheitsfachfrau auch gern als Referentin für Elternabende an.

