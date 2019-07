Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kunstwerk angegangen

Vreden (ots)

Mit massiver Gewalt haben Unbekannte in Vreden eine öffentlich aufgestellte Skulptur aus ihrer Verankerung gerissen. Das Kunstwerk hatte vor einem Gebäude an der Wessendorfer Straße gestanden. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche; der Vorfall wurde am Dienstag polizeilich zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

