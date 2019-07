Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Vereinsheim eingebrochen

Vreden (ots)

Bargeld und einen Beamer haben Unbekannte in Vreden aus den Räumen eines Vereins gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Ottensteiner Straße verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen, in einem Raum schmierten sie mit Lackfarbe herum. Zudem brachen die Unbekannten eine Tür samt Zarge aus ihrer Befestigung. Der angerichtete Sachschaden liegt insgesamt bei circa 2.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 21.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

