POL-BOR: Kreis Borken - Taxis und Mietwagen kontrolliert/Zahlreiche Verstöße

Kreis Borken (ots)

Das Ergebnis fällt ebenso eindeutig wie negativ aus: 14 kontrollierte Taxen und Mietwagen - und keine Überprüfung ging ohne Beanstandung aus. So lautet das Resultat einer besonderen Kontrollaktion, die die Polizei gemeinsam mit der Fachstelle der Borkener Kreisverwaltung durchgeführt hat.

Der Zeitpunkt für diese Aktion war bewusst gewählt: Der Fokus richtete sich von Freitagabend, 19.00 Uhr, bis 02.00 Uhr in der Nacht zu Samstag auf Verkehrsteilnehmer, die als Taxen oder Mietwagen in Sachen gewerblicher Personenverkehr im nördlichen Gebiet des Kreises unterwegs waren. In fünf Fällen mussten die Beamten der Weiterfahrt sogar ein unfreiwilliges Ende bereiten, zwei Betroffene konnten noch in der Nacht die geforderten Nachweise nachreichen und ihre Fahrt fortsetzen. In drei Fällen blieb es jedoch bei der Untersagung. Ausschlaggebend dafür: Mal war die Eichfrist für ein Taxameter abgelaufen, in einem anderen Fall wollte ein Wagen Fahrgäste aufnehmen, obwohl er entgegen der Genehmigung in einem anderen Gebietsbereich unterwegs war und dies auch entgegen der zeitlichen Vorgabe. Und ein Mietwagen stand in einem dritten Fall wie ein Taxi bereit, um Fahrgäste aufzunehmen, ohne dass Kunden das Fahrzeug vorher bestellt hätten. Die weiteren vor Ort festgestellten Verstöße reichten von unzulässiger Werbung über das Nichtmitführen von erforderlichen Unterlagen bis hin zur Unkenntnis über die Aktivierung der Alarmanlage, die zum Schutz vor Überfällen vorgeschrieben ist.

Die Ahndung der Verfehlung liegt in den Händen der Ordnungsbehörde des Kreises Borken. Das Spektrum der Sanktionen reicht dabei von einem schriftlichen Hinweis an den Unternehmer bei einer Ersttat über Verwarngelder bis hin zur Ordnungswidrigkeitsanzeige. Im Einzelfall droht sogar der Entzug der Genehmigung. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken wird sich auch in Zukunft an weiteren Kontrollaktionen dieser Art beteiligen.

