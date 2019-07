Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Brand beim Ernteeinsatz

Gescher (ots)

Der Brand eines Mähdreschers hat am Dienstag in Gescher einen Sachschaden von circa 400.000 Euro erzeugt. Dazu war es gegen 19.20 Uhr in Tungerloh-Pröbsting gekommen, wo sich die Maschine in einem Arbeitseinsatz befand. Das Fahrzeug geriet dabei aus ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer zog auch circa einen Hektar Ackerfläche in Mitleidenschaft. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

