Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auseinandersetzung auf Obernkirchener Marktplatz

Obernkirchen (ots)

(ma)

Zwei liberianische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Obernkirchen haben in den vergangenen Tagen und insbesondere am Samstag für mehrere Polizeieinsätze in Obernkirchen gesorgt.

Die 20 und 21jährigen Männer begingen im Laufe des Samstags mehrere Sachbeschädigungen an und in einer fremden Wohnung im Taubenweg.

Am Samstagabend gg. 20.00 Uhr kam es dann zu einer Schlägerei bzw. körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29jährigen Ivorer, ebenfalls aus Obernkirchen, und den erwähnten Aggressoren auf dem Marktplatz in Obernkirchen.

Die Täter stehen im Verdacht durch das gezielte Werfen mit faustgroßen Steinen aus kurzer Distanz den 29jährigen Mann verletzt zu haben, der mit einem Fahrrad flüchten konnte.

Anwesende Passanten, die sich auf dem Marktplatz aufhielten, griffen schlichtend ein. Hierbei wurde ein 49jähriger Mann aus Hess. Oldendorf geschlagen und fast von einem geworfenen Stein getroffen. Der 49jährige blieb unverletzt. Ein weiterer helfender 53jähriger Obernkirchener ist ins Gesicht gespuckt und körperlich attackiert worden.

Die flüchtenden Täter konnten von den Einsatzkräften im Stadtgebiet von Obernkirchen angetroffen werden.

Bei den Personendurchsuchungen fanden die Beamten bei beiden Männern Drogen. Der 20jährige führte ein Messer mit, dass im hohen Schaft seines Schuhes steckte.

Auf Anordnung des Amtsgericht Bückeburg wurden beide Täter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und Blutproben entnommen.

Die Polizei leitete mehrere Straftaten wegen des Tatverdachts der Körperverletzung, Gefährlichen Körperverletzung, Verstoß Waffengesetz, Verstoß Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ein.

