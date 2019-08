Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Hameln/Landkreis Nienburg- Ölspur auf der Weser

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagnachmittag, 11.08.2019, wurde die zuständige Wasserschutzpolizei in Nienburg über einen großen Ölfleck auf der Weser in Hameln informiert. Im Bereich des Langen Walls konnten in unregelmäßigen Abständen einzelne Tropfen einer ölhaltigen Flüssigkeit an der Oberfläche festgestellt werden. Taucher der Feuerwehr untersuchten den Flussgrund im betroffenen Bereich, brachten jedoch lediglich ein komplett verrostetes Mofa an die Oberfläche. Das schied jedoch nach gründlicher Untersuchung als Verursacher aus. Die Beamten der auch in diesem Bereich zuständigen Wasserschutzpolizeistation Nienburg leiteten ein Strafverfahren wegen einer Gewässerverunreinigung ein. Zeugen, die Hinweise auf die Entsorgung eines Gegenstandes unterhalb des Wehramtes Hameln geben können, werden gebeten, die Polizei in Hameln unter 05151/9330 oder die Dienststelle in Nienburg unter 05021/97780 zu informieren.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell